فيومي: الاتحاد ضحية.. ونطالب الإدارة بتقرير مفصل

أكد فاضل فيومي، عضو شرف اتحاد جدة والمحامي القانوني، أن ناديه الغربي بات ضحية للرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى حين تدخل الأمير عبدالله بن مساعد واصداره لقرار تأجيل الانتخابات، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة توضيح الإدارة الحالية لناديه الجداوي كافة المبالغ التي تم صرفها خلال موسمين ونصف، كذلك الشكاوى عبر تقرير مفصل.

وقال فيومي ضيف برنامج "في المرمى": "الاتحاد أصبح ضحية للرئاسة العامة لرعاية الشباب، تراكمات وأخطاء صدرت بحق النادي، إلى أن تصدأ الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لكل ذلك، وأصدر قرار التأجيل مع تشكيل لجنة لبحث وضع الاتحاد المالي".

وزاد في حديثه: "اختيار مكتب قانوني آخر، من أجل تدقيق القوائم غير المكتب المعتمد للنادي سيحدث ذلك خللا". وأضاف: "لم نعلم شيئا عن نادينا منذ سنتين ونصف، لابد من إدارة النادي توضيح كافة المبالغ والشكاوى وهل هي مثبتة أم لا، نبحث عن الشفافية، ولابد أن يعرف أصغر مشجع اتحادي بأدق تفاصيل ناديه".