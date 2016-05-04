ما هي فترة "الحراسة القضائية" .. ومن هم أبرز ضحاياها ؟

تعين المحاكم الإسبانية شخصاً من طرفها يكون بمثابة حارس ملكية عندما تتلقى طلباً من طرف متضرر يشعر بأنه من الصعب على الدائنين استرجاع أموالهم بسبب طريقة إدارته، وتدعى تلك الفترة بفترة الحراسة القضائية.

في منتصف التسعينات كان أشبيليا وسلتا فيغو تحت الحراسة القضائية، وقبل 3 أعوام انضم إليهما ديبورتيفو لاكورونيا بعدما وصلت ديونه إلى 156 مليون يورو.

في إنجلترا، تم وضع بورتسموث تحت الحراسة القضائية مرتين في عامين. في اسكتلندا تم التصويت على هبوط غلاسكو رينجرز العريق بسبب ديونه، أما بارما الإيطالي أعلن افلاسه وحل النادي العريق.