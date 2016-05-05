الزويهري: طلبات هوساوي أوامر

أكد مساعد الزويهري، رئيس أهلي جدة، استعداد مجلس إدارته توفير أي مبلغ مالي يشترطه أسامة هوساوي، لاعب فريقه والأخضر السعودي، إذا ما رغب البقاء ضمن صفوف النادي الجداوي خلال الفترة المقبلة، فيما طمأن جماهير ناديه الغربي على توصلهم إلى اتفاق مع زميله وليد باخشوين، الذي أصيب قبل أيام بقطع في الرباط الصليبي، على أن يتم إنهاء الأمور بشكل رسمي والإعلان عن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس النادي الجداوي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "قدمنا عرضنا الرسمي للاعب أسامة هوساوي منذ حوالي 4 أشهر، لكن اللاعب طلب منا الانتظار والتريث حتى نهاية الموسم، نظير تركيزه المنصب على منافسات فريقه، يأتي في مقدمتها لقب الدوري الذي تم تحقيقه".

وزاد في حديثه: "ما زلنا ننتظر رد هوساوي والموافقة على عرضنا المقدم، نحن مستعدون تماماً لتوفير أي مبلغ مالي يشترطه اللاعب إن لم يناسبه عرضنا المقدم مسبقاً، ورغب في البقاء بين أسوار نادينا الأخضر".

وعن اللاعب وليد باخشوين، الذي ينتظر هو الآخر حسم مصيره مع ناديه الغربي أو الرحيل إلى ناد آخر، أضاف القول: "أحب أن أطمئن الجماهير الأهلاوية، على توصلنا إلى اتفاق مع اللاعب وليد باخشوين، سيتم إنهاء كافة التفاصيل وإعلانها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، إصابته لن تؤثر على عقده الجديد مع نادينا ولن نغير منه شيئا، ونتمنى له الشفاء والعودة سريعا لمزاولة الكرة".

وساهم هوساوي وزميله باخشوين، في تحقيق فريقهما أهلي جدة للقب الدوري الحلم، بعد غياب دام 32 سنة، فيما وصلا مع فريقهما إلى نهائي ولي العهد، وكأس الملك خلال الموسم الحالي.

وطالب الزويهري من جماهير ناديه المساندة ومؤازرة الفريق خلال مواجهة نهائي كأس الملك المنتظرة أمام النصر، وعن ذلك قال: "أطلب من جماهير الأهلي الوقوف مع فريقها ومساندته خلال مواجهة نهائي كأس الملك، لا عذر لهم اليوم، حققنا حلم الدوري المنتظر، ونتمنى إكمال موسمنا الرائع ببطولة كأس الملك التي تحمل اسما غاليا".