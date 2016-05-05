6 منتخبات آسيوية.. وصيف طويل قبل تصفيات روسيا

احتفل نادي اديلايد يونايتد بنيل لقب الدوري الاسترالي في الأول من الشهر الحالي، بعد مباراة نهائية شهدت الفوز بثلاثة لواحد على ويسترن سيدني.



وحدهما لاعبو فريقي اف سي سيدني وملبورن فيكتوري مازالا يواصلان الركض في الملاعب، وهما سيخوضان الشهر الحالي دور الـ16 لأبطال آسيا وفي حال تابعا المشوار سيخوضا ربع النهائي القاري في اغسطس وسبتمبر المقبلين، وسينضمان إلى باقي الأندية الثمانية في دوري استراليا للمحترفين في شهر اكتوبر مع انطلاق الموسم الجديد لمنافسات الدوري.



أما المنتخب الاسترالي سيلعب وديا امام انكلترا في مدينة سندرلاند في السابع والعشرين من شهر مايو، قبل ان يلتقي مرتين مع اليونان في الرابع والسابع من شهر يونيو، وذلك تحضيرات لمباراتيه مع العراق والامارات في تصفيات كاس العالم.



في الامارات اعلنت رابطة دوري المحترفين ان الخامس عشر من سبتمبر هو الموعد الرسمي لانطلاق دوري الخليج العربي بموسمه الجديد، أما المنتخب الأول فانه يشارك مطلع شهر يونيو في دورة رباعية في تايلاند الى جانب اصحاب الضيافة والاردن وسوريا.



ختام الدوري العراقي من المقرر في نهاية الشهر الحالي، بختام مرحلة الدور النهائي الذي يشارك به 8 اندية، فيما نهائي مسابقة الكأس جرى تحديده في 25 يونيو، وبحسب الاتحاد المحلي فان العاشر من اغسطس سيعرف انطلاقة مسابقة الدوري للموسم الجديد قبل ان يتوقف لاحقا لاتاحة المجال أمام المدرب راضي شنيشيل ولاعبيه للتحضير للتصفيات.



الدوري الياباني مازال في جولته العاشرة حاليا، وهو الذي انطلق في السابع والعشرين من فبراير، ومن المقرر ان تتوقف مبارياته بعد السادس والعشرين من اغسطس في مرحلة الاياب وذلك حتى التاسع من سبتمبر لاتاحة المجال لتحضيرات المنتخب الأول.



الدوري التايلاندي شهد اقامة 9 جولات منذ انطلاقته في شهر مارس الماضي، وسيكون ختامه في شهر ديسمبر، ويشهد توقفا اولا في يونيو لبطولة رباعية ودية للمنتخبات وتوقفا جديدا في اخر 10 ايام من شهر اغسطس لاتاحة المجال لاستعدادات المنتخب الأول لتصفيات المونديال قبل ان يعاود نشاطه بعد مباراتي السعودية واليابان.



وفي السعودية جرى تحديد الثامن من اغسطس لانطلاق الموسم الجديد بمباراة كأس السوبر، وبعدها بأربعة ايام يبدأ الدوري وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من خوض المنتخب السعودي لمباراته أمام تايلاند في تصفيات التأهل إلى كأس العالم..