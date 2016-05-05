جمجوم: ديون الاتحاد مسلسل "مكسيكي"

وصف عادل جمجوم، الرئيس السابق لنادي اتحاد جدة، حديث الإدارة الحالية عن الديون الكبيرة التي أرهقت النادي الغربي بالمسلسل المكسيكي، الذي يعقب كل موسم تعجز فيه الإدارة عن تحقيق الإنجازات وتطلعات الجماهير، متسائلا عن كيفية وصول تلك الديون لرقمها الكبير بعد إعلان سداد 80% منها عبر مؤتمر صحافي في وقت سابق.

وقال جمجوم في حديثه لـ"العربية.نت": "أمس شاهد الجميع خروج اتحادنا المرير من آسيا، كنا نأمل بمشاهدة اتحاد 2004 و 2005، لكن الوضع الآن لا يسر لا عدو ولا حبيب". وأضاف: "هل اللاعبون الذين تم استقطابهم للاتحاد، هم من يأمل ويطمح الفريق بجلبهم؟".

وزاد: "اللاعبون بشر.. يتأثرون.. ارجعوا إلى تصاريحهم خلال الموسم الحالي، كان آخرها بعد الخروج الآسيوي المرير".

وعن الأسباب التي أوصلت النادي الجداوي لما هو عليه الآن: "الوعود هي السبب.. واسألوا اللاعبين أصحاب الشأن، عند الإخلال بالوعود من حقهم الاعتراض".

ويتساءل الرئيس الأسبق لأصفر جدة: "بعدما تم إثبات القرض، وعبر مؤتمر صحافي رسمي تم الإعلان عن تسديد 80% من الديون، وتبقى فقط 20% سيتم سدادها خلال 6 أشهر، إذا تم سداد كل ذلك كيف وصلت المبالغ لهذا الرقم الكبير؟ ما نشاهده هو مسلسل مكسيكي يعقب كل موسم فاشل تعجز فيه الإدارة عن تحقيق الإنجازات وتطلعات الجماهير".

ويرى جمجموم ضرورة تدخل الرئاسة العامة لحل الكثير من المشاكل، وعن ذلك يقول: "لابد من تدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وإلزام الإدارة الحالية بإصدار ميزانيات مواسم 2014،2015،2016.

وعن عودة نور اختتم حديثه بقوله: "محمد نور لاعب كبير، وأسطورة اتحادية، لا يمكن لأحد أن ينسى ما قدمه للاتحاد خلال سنوات طويلة، لكن قرار حاجته من عدمه هو بيد مدرب الفريق وليس الإداري ورئيس النادي".