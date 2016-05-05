فيصل بن تركي يعلن استقالته من رئاسة النصر

أعلن الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر استقالته من منصبه بنهاية الموسم الجاري، وذلك في خطاب نشره عبر برنامج "في المرمى" في حلقة مساء الأربعاء.

وقال الأمير فيصل بن تركي لـ"في المرمى": هذا هو الوقت المناسب لتقديم استقالتي، ولو كان النهائي قريباً لما أعلنت الخبر، وعرفت من بعض أعضاء الشرف وجود دعم إن رحلت.

وأضاف: العقلاء يدركون تماما أن قدومي إلى النصر كان في وقت غير مغرٍ، أما الآن فأصبحت رئاسة النصر مغرية للجميع.

وزاد في حديثه: لن أعدل عن الاستقالة في حال حقق النصر لقب كأس الملك، وسأظل داعماً له مع الإدارة الجديدة.