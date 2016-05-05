محمد نور يطالب رئيس النصر بالعدول عن استقالته

طالب محمد نور قائد اتحاد جدة السعودي الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر بالعدول عن استقالته وذلك عبر تغريدات عدة غرد بها نور من خلال حسابه في "تويتر".

ووجه نور، الذي سبق له اللعب في صفوف النصر، رسالة للأمير فيصل بن تركي، حيث قال "استقالة الأمير فيصل بن تركي ليست خسارة للنصر فحسب، وإنما خسارة للوسط الرياضي بأجمعه".

وأضاف: أقول هذا الكلام من خلال تعاملي مع سموه وأعرف كيف يحمس اللاعبين للإنجازات وحرصه على سمو التنافس الرياضي.

وختم قائد الاتحاد: ما زلنا ننتظر ونأمل أن تتراجع عن هذا القرار الحزين لمحبيك.

ودافع نور من قبل عن الوان النصر موسم 2013 - 2014 وتوج معه بلقب الدوري السعودي آنذاك.

