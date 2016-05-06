الخنين: علاقة الخيبري والشباب وصلت إلى طريق مسدود

أكد عبدالرحمن الخنين، وكيل عبدالملك الخيبري، لاعب الشباب والأخضر السعودي، على وصول علاقة اللاعب بناديه العاصمي إلى طريق مسدود، بعد تعثر مفاوضات تجديد تعاقده كثيراً، مشيراً في الوقت ذاته، إلى حسمهم مصير اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الخنين ضيف "في المرمى": "تعثرت مفاوضات عبدالملك الخيبري مع الشباب، كانت الأولويات لناديه، ووصلنا إلى طريق مسدود، ولم نتوصل إلى حل مرض لكلا الطرفين".

وأردف: "كلما نصل إلى اتفاق ويتبقى لنا التوقيع على عقده الجديد، يطلب منا النادي التريث قليلا، عانينا كثيرا، خلافنا على الدفعات وليس على مدة التعاقد".

وأضاف الخنين في حديثه: "أمامنا فترة قصيرة ولابد من اتخاذ القرار، يجب علينا تحديد وحسم مصير اللاعب".