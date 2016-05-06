العتيبي: شراحيلي الأفضل.. ودونيس لم يتعامل باحترافية

اعتبر حسن العتيبي، حارس الهلال السابق، خالد شراحيلي الأفضل حالياً على صعيد حراسة المرمى في الكرة السعودية، واصفاً تصريح جورجوس دونيس، المدير الفني لأزرق العاصمة، بعد مواجهة الجزيرة الإماراتي، حيال عدم اشراكه لشراحيلي بسبب مستوياته المتواضعة، بالتصريح الغير احترافي، وساهم في وضع اللاعب تحت ضغط جماهيري كبير.



وقال العتيبي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "أرى أنا حراسة الهلال ممتازة جداً ومقنعة بشكل كبير". وأضاف: "مشكلة الهلال عامة وليست في مركز حراسة المرمى حسب ما يتحدث به البعض الآن".



وزاد: "الكل شاهد مستويات خالد شراحيلي بعد عودته من الإيقاف، قدم مستويات كبيرة استحق على أثرها تمثيل الأخضر أساسيا، وبات الحارس الأول في السعودية".



وقرر اليوناني دونيس، المدير الفني لأزرق العاصمة، استبعاد شراحيلي من قائمة فريقه قبل مواجهة أهلي دبي في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية، بسبب حضور الأخير متأخرا إلى المران الأزرق، فيما ظهر قائد الدفة الفنية عقب مواجهة الجزيرة الإماراتي وبرر عدم استعانته باللاعب ذاته بسبب مستوياته المتواضعة خلال الفترة الماضية.

فيما يرى حارس النادي العاصمي الأسبق، أن تصريح دونيس المدير الفني للهلال بعد مواجهة الجزيرة الاماراتي، قد وضع شراحيلي تحت ضغط كبير، وعن ذلك يقول: "تصريح مثل هذا غير احترافي، ولايمكن أن يخرج لوسائل الإعلام، وهو ما أثر على مستويات شراحيلي، وجعله تحت ضغوطات جماهير فريقه، تصاريح مثل هذه متعبة جدا للاعبين، فما بالك إن كانت في مركز حساس كحراسة المرمى".



واختتم العتيبي حديثه بقوله: "الأخطاء واردة في عالم كرة القدم، ورغم الأخطاء البسيطة يبقى شراحيلي الحارس الأفضل والأول حاليا في السعودية، ويستحق تمثيل الأخضر أساسيا، رفقة احتياطييه ياسر المسيليم ومحمد العويس الذين قدما موسما متميز".

