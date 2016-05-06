الهلال يعاود تدريباته.. و"جراحية" تبعد البريك

واصل خماسي الهلال الكوري كواك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، نواف العابد، وناصر الشمراني برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم مسبقا، فيما أجرى زميلهم محمد البريك عملية منظار في منطقة المسالك البولية.

وكان النادي الأزرق قد عاود تدريباته الجمعة بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون لمدة يوم، حيث اشتملت الحصة الزرقاء على تدريبات لياقية وفنية، قبل أن تختتم بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.



من جهته يعقد اليوناني دونيس، المدير الفني، غدا السبت مؤتمرًا صحافيًا، وذلك للحديث عن استعدادات فريقه الأزرق لمواجهة هجر الأحد المقبل.