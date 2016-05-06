هل انتهت حقبة الرباعي المثير في الكرة السعودية؟

هي حقبة، أربعة رجال، ملأوها بالتحدي والإثارة.

سرقوا الأضواء، خطفوا عدسات الكاميرات، تصدروا عناوين الصحف، وشغلوا تغريدات الفضاء الإلكتروني.

بذلوا ما استطاعو من أجل أنديتهم، وضخوا أمولاً كثيرة من أجل تحقيق البطولات.

تناقضت الجماهير بحبهم، وتناقضت فترات نجاحهم، منهم من انتظر أعواماً قبل تحقيق البطولات في النهاية، ومنهم من حقق البطولات مع البداية، وكان سبب غيابها في النهاية سبباً برحيلهم، منهم من تواصل رفع الكؤوس خلال كل فترتهم، ومنهم من كانت انجازاتهم محدودة، أما التنافس بين بعضهم، فلم يقف.. زاد من إثارة المباريات، وتصريحاتهم أشعلت المواجهات، وكل منهم دعم ناديه على طريقته.

أربعة رجال غيروا من مشهد الكرة السعودية، تفاءلت جماهيرهم بجلوسهم على دكة البدلاء، وتابعت وسائل الاعلام ردود فعلهم وافعالهم، وتاثيرهم كان أكبر من تاثير اللاعبين أحياناً كثيرة.

انتقادات..مخالفات.. تبريرات.. وحتى سخرية، كان ظهور كل منهم على الشاشات بعد مباراة فريقه، مباراة أخرى، حدث اخر ينتظره المشاهدون.

منذ بداية فترة كل منهم، لم تنحصر يوماً إثارة الجدل بتصاريحهم ومقابلاتهم فقط، بل التصرفات أيضاً.

توالياً.. شعر كل واحد منهم في لحظة من اللحظات بانتهاء مهمته، وكلا منهم استقال على طريقته.

لتنتهي حقبة أربعة رجال، ملؤوها بالتحدي والإثارة.