لاعبو القادسية يؤكدون جاهزيتهم لموقعة الخليج

أكد لاعبو نادي القادسية السعودي، جاهزيتهم لمواجهة الخليج بعد غد الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال حسن العمري لاعب خط الوسط: "الآن نحن في مراحل الحسم، وكل مباراة مهمة ويجب أن نفوز فيها مهما كلف الثمن".

وأضاف: "نحتاج للجماهير في المباراة المقبلة أكثر من أي وقت مضى فهم وقودنا في الملعب وسنبذل كل ما لدينا في سبيل إسعادهم".

وقال ماجد النجراني لاعب خط الوسط: "من الضروري الفوز بنقاط المباراة كاملة مهما كلف الأمر".

وأضاف: "عازمون على إسعاد جماهير القادسية".

وأكد: "ندخل هذه المباراة وتركيزنا على الثلاث نقاط ونحن كلاعبين في نادي القادسية في داخلنا حماس كبير لهذا اللقاء وسنسعى لإرضاء جماهيرنا بالفوز".

يذكر أن القادسية يحتل المركز الثالث من القاع برصيد 22 نقطة ويحتاج للفوز بهذه المباراة للابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.