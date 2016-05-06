4 أندية مهددة بالهبوط من دوري الكبار

بالأرقام، أربعة فرق مهددة بالهبوط من دوري الكبار، ومرافقة هجر الذي هبط رسمياً عقب توقفه عند حاجز الـ9 نقاط.

جولتان متبقيتان على نهاية منافسات دوري جميل، تضع فيها الفرق الأربع النقاط على الحروف، أما بالبقاء بين الكبار.. أو الخروج.

البداية مع صاحب المركزالعاشر، الوحدة، عنده 25 نقطة، يحتاج إلى نقطتين حتى يبتعد رسميا عن دائرة الهبوط، الوحدة، يلعب أمام ضيفه التعاون قبل أن يرتحل لميدان الخليج.

الرائد في المركز الحادي عشر، لديه 23 نقطة، يواجه بطل الدوري الأهلي في جدة ولا يغادر المدينة لأنه سيلاقي فيها في الجولة الأخيرة فريق نجران، يحتاج الى 3 نقاط لضمان البقاء، مع تعثر منافسيه القادسية ونجران.

القادسية الثاني عشر، لديه 22 نقطة، بقاءه في هذا المكان، يعني أنه أمام احتمال البقاء أو الهبوط، أو مواجهة فريق الباطن ثالث دوري "الأولى" مرتين.

القادسية في طريقه مباراتان أمام الخليج، وأخيراً هجر كلاهما في المنطقة الشرقية ايضا، اي انه لا يسافر لخوض اخر جولتين، فوزه على هجر سينقذه، ما عدا ذلك فإنه مهدد بالدخول في دائرة الخطر.

نجران لديه 20 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة، يلاقي الفتح ويتقاطع في مباراته الأخيرة مع الرائد، وينتظر خسارة الرائد أمام الأهلي ليصبح بحاجة الى التعادل في مباراتهما بالجولة الاخيرة في جدة لتفادي الهبوط نظرا لتفوقه ذهابا على الرائد.

أما في حال تعادل فريقين في النقاط، فينظر لنتائج لقائاتهما المباشرة، وفي حال تعادلا ايضا فينظر إلى فارق الأهداف دون الأفضلية للتسجيل خارج الأرض، واذا استمر التعادل ايضاً يفوز الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف.

