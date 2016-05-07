صراع الهبوط يشتعل في الدوري السعودي

ستكون مهمة الرائد صعبة في مشواره نحو البقاء في دوري جميل، حينما يستضيف أهلي جدة البطل في المرحلة 25 من المسابقة التي ستشهد 6 مباريات آخرها وأبرزها قمة المرحلة بين الاتحاد وضيفه النصر، فيما يبحث الهلال عن تأمين وصافته بمواجهة هجر الهابط، وفي بقية المباريات يلتقي القادسية أمام الخليج ويواجه الوحدة ضيفه التعاون، ويستضيف الفتح نظيره نجران، ويحل الشباب ضيفاً على الفيصلي.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم يسعى الرائد للابتعاد عن لعبة الحسابات المعقدة وتأمين بقاءه في دوري جميل السعودي حينما يستضيف الأهلي البطل.

ويعلم لاعبو الرائد أن الفوز سيبعده عن مناطق الهبوط وسيجعل مهمته سهلة أمام نجران في المرحلة الأخيرة.

في حين أن الخسارة ستجعله ينتظر نتائج منافسيه نجران والقادسية إذ سيكون وضعه صعباً في حال فوزهم إذ إنه يحتل المركز 11 برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة عن القادسية صاحب المركز 12 وثلاث نقاط عن نجران صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته والوصول الى النقطة 60 بعدما ضمن حسم اللقب بفوزه على الهلال 3-1 في المرحلة السابقة.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يسعى الاتحاد إلى الثأر من النصر وإيقاف تفوقه في السنوات الأخيرة ومواصلة البحث عن مركز الوصافة.

وفشل الاتحاد بالفوز على النصر في آخر خمس مواجهات بينهما والتي كان آخرها خسارته السبت الماضي 3-1 في نصف نهائي كأس الملك في "الجوهرة".

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال الثاني.

وفي المقابل يأمل النصر في تحقيق فوز يعدل مسار الفريق المتذبذب هذا الموسم قبل نهائي كأس الملك المرتقب أمام الأهلي منتصف الشهر الجاري.

ونجح النصر في تحقيق فوز ثمين على الاتحاد 3-1 في نصف نهائي كأس الملك إلا أنه عاد لدوامة الخسائر بتلقيه هزيمة جديدة أمام ذوب آهن الايراني الأربعاء الماضي في ختام مشاركته في دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر المركز الثامن برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز التاسع.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يبحث الهلال عن المحافظة على مركز الوصافة حينما يستضيف هجر الهابط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتوقفت أحلام الهلال في الحصول على لقب دوري جميل في المرحلة الماضية بعد غياب لخمس سنوات عن اللقب بخسارته أمام منافسه الأهلي 3-1 الذي طار باللقب قبل نهاية المسابقة بمرحلتين.

ويفصل بين الهلال الثاني والاتحاد الثالث نقطتين وهو ما سيجعل أزرق العاصمة يبحث عن فوز مريح لضمان مقعد آسيوي مباشر.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر ستكون آمال القادسية في الابتعاد عن الهبوط أو حتى في خوض الملحق معلقة بنقاط جاره الخليج.

وقدم القادسية مستويات مميزة بقيادة مدربه حمد الدوسري والذي نجح في اعادة مسار الفريق وابعاده عن الخسائر التي لاحقته مع المدرب البرازيلي الكسندر جالو المقال إذ أنه لم يخسر في آخر اربع مباريات له في الدوري والتي جمع من خلالها 8 نقاط.

ويحتل القادسية المركز 12 برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز 11 ونقطتين عن نجران صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يسعى الخليج الى مواصلة مستوياته المميزة والتقدم لمركز جديد له إذ أنه يحتل المركز السابع ويفصل بينه وبين الشباب صاحب المركز السادس نقطتين وخمس نقاط عن الفتح الخامس.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يبحث الوحدة عن ثلاث نقاط ستضمن بقاءه موسماً جديداً في دوري جميل السعودي للمحترفين حينما يستضيف التعاون.

ويحتل الوحدة المركز العاشر برصيد 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن القادسية صاحب المركز 12 والفوز سيضمن ابتعاده عن الهبوط أو حتى الملحق المؤدي إلى الهبوط.

وفي المقابل يأمل التعاون في تحقيق ثلاث نقاط ستبقيه رسمياً في المركز الرابع وستبعده عن لعبة الحسابات المعقدة مع الفتح.

وجمع التعاون 42 نقطة في المركز الرابع بفارق أوبع نقاط عن الفتح الخامس بعدما فقد الفريق نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ستكون مهمة نجران صعبة إذا ما اراد ابقاء حظوظه قائمة في البقاء كونه سيواجه الفتح المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

ويعيش نجران وضعاً صعباً هذا الموسم بعد أن أصبح الفريق قريباً من العودة الى دوري الدرجة الأولى وهو ما قد يحدث رسمياً في حال خسارة الفريق أمام الفتح.

ويحتل نجران المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز 12 وهو المركز المؤهل الى مباراة ملحق الهبوط أمام الباطن صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى.

وانتفض الفتح في مبارياته الست الماضية بعدما جمع الفريق 14 نقطة ليعزز آماله في الحصول على المركز الرابع إذ يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن التعاون.

وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة يسعى الفيصلي الى استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه الشباب الجريح.

وفشل الفيصلي في تحقيق الانتصار في المراحل الست الماضية منها أربع خسائر متتالية وتعادلين ليحتل المركز التاسع برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر الثامن.

وفي المقابل يسعى الشباب الى استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المراحل الست الماضية ليحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الفتح الخامس.