غروس يحقق حلم الأهلي.. ودونيس يثير حيرة الهلاليين

منذ تاريخ انطلاقة المسابقات الكروية السعودية، مدربون كُثر تعاقبوا على تدريب الأندية، فمنهم من حضر وذهب بخفي حنين، والبعض الآخر بات من الصعب على الجماهير نسيانه، أحد هؤلاء هو السويسري كريستيان جروس مدرب أهلي جدة.

رحلته بدأت قبل عامين، حقق إنجازا عجز عنه جميع من تعاقبوا على تدريب أخضر الغربية منذ 32 عام، فهو الذي قادهم في رحلة الدوري محققاً 17 انتصاراً و 6 تعادلات وخسر في مباراة واحدة أمام نجران، أرقام السويسري حققت لقب دوري جميل بعد طول انتظار.

وفي معمعة الموسم توقفت مسيرة السويسري أمام الهلال في نهائي كأس ولي العهد، بعد 4 انتصارات متوالية توقف على يد ابن الاغريق جورجيوس دونيس، أما في تصفيات القارة الصفراء آسيا، لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 وخسر مثلها، وأحرج دونيس مدرب الأزرق بعد أن فاز في جميع مباريات كأس الملك.

مدرب أخر هو يوناني اسمه دونيس، حضر مع الازرق كمدرب مؤقت، استمر معهم للموسم الحالي حقق لقب السوبر في لندن أمام النصر ثم خرج من اسيا على يد أهلي دبي، سجله في الدوري يحمل 16 انتصاراً يقابلها 5 خسائر و3 تعادلات.

أما في كأس ولي العهد فقد حقق العلامة الكاملة بأربع انتصارات متتالية جاءت باللقب للهلال، وودع دونيس مع الهلاليين كأس الملك بعد ثلاث انتصارات تلتها خسارة أمام الأهلي في الدور نصف النهائي، أما في آسيا فتبقت لدونيس مبارتين بعد أن فاز في 3 مباريات، وتعادل في 2 وخسر واحدة.

العائد للفريق الغربي مره اخرى الروماني بيتوركا، قاد اتحاد جدة في الدوري 13 مباراة حقق الانتصار في 9 مبارياات وخسر في 2 وتعادل في مثلها، وفي كأس الملك خرج على يد النصر بعد3 انتصارات، فيما ودع دور المجموعات في آسيا بعد 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

البرتغالي غوميز، قاد التعاون في الدوري إلى 12 فوزا، وتعادل في 6 وخسر مثلها، البرتغالي ودع كأس الملك في اولى مبارياته بعد تعثره أمام المجزل، وانتهت رحلته في كأس ولي العهد على يد يوناني الهلال دونيس بعد انتصارين.