خالد بن منصور يتكفل بمعسكر التعاون في جدة

أعلن نادي التعاون، عن تكفل الأمير خالد بن منصور بتكاليف معسكر الفريق الأول قبل خوضه مواجهة الوحدة غداً الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

وقدم محمد القاسم، رئيس النادي، وافر شكره للأمير خالد بن منصور، نظير دعمه السخي المتواصل ووقفاته الدائمة، حيث سبق وأن تكفل في ثلاث معسكرات سابقة خلال الموسم الجاري.

واختتم النادي القصيمي تحضيراته لموقعة الوحدة، بمران ترفيهي تحت قيادة البرتغالي غوميز، فيما توجهت البعثة التعاونية فور نهاية المران إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز استعدادا للمغادرة إلى جدة.