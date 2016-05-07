دونيس يؤكد أهمية مواجهة هجر لضمان المشاركة آسيوياً

أكد اليوناني جوريجوس دونيس، المدير الفني للهلال، على أهمية مواجهة هجر غدا الأحد، وذلك لحسم المرتبة الثانية في سلم الترتيب للدوري السعودي، التي تتيح لفريقه الأزرق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال النسخة المقبلة.

وقال قائد الدفة الفنية لأزرق العاصمة في المؤتمر الصحافي: "نحن الفريق السعودي الوحيد الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، نأمل الحصول على المركز الثاني لضمان المشاركة في النسخة المقبلة، مباراة الغد ليست بالسهلة علينا، ولدينا القدرة على تحقيق النقاط الثلاث".

وعن إمكانية مشاركة الحارسين محمد الواكد ومروان الحيدري في المواجهتين المتبقيتين من مسابقة الدوري، زاد: "مركز الحراسة بالنسبة لي حساس جداً، والوقت الحالي ليس الوقت المناسب الذي يشارك فيه الحيدري، أما بالنسبة للواكد، فقد تحسّن كثيرًا، وفي وجهة نظري سيشارك الحارس الجاهز في لقاءات الفريق المقبلة".