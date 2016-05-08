أسامة هوساوي.. المدافع الثابت في عالم الأسماء المتحركة

يسير أسامة هوساوي صخرة الدفاع الأهلاوية في أيامه الأخيرة مع أهلي جدة، حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري، بعد ثلاثة مواسم قضاها وهو المدافع الأول في قلعة الكؤوس.

الخطوة المقبلة للمدافع الأسمر، الذي تجاوز الحادية والثلاثين في مارس الماضي، لا تبدو واضحة الملامح، لكن مصادر "العربية نت" تؤكد تلقيه عروضا كثيرة، أحدها من ناديه الحالي الأهلي، إضافة إلى الهلال السعودي، الذي لعب فيه منذ العام 2008 وحتى 2011، وفاوضه بشكل شفهي أحد أندية الإمارات.

قائد الأخضر السعودي، بدأ مسيرته الكروية مع نادي الوحدة السعودي، في صفوف الناشئين، وبزغ نجمه بشكل قوي مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا 2007، وظل كذلك حتى يومنا الحالي.

ويحفظ التاريخ للنجم أسامة هوساوي حفاظه على مستوياته المتألقة في خط الدفاع، بل إنه ظل المدافع الأول في خريطة الأخضر السعودي منذ تلك البطولة الآسيوية، وحتى آخر مباراة دولية لعبها المنتخب السعودي أمام الإمارات في التصفيات المؤهلة إلى بطولتي آسيا وكأس العالم.

ويحسب للمدافع الأسمر، أنه إلى جانب ثباته على مستوياته الكبيرة، أنه يساعد المدافع الذي يلعب إلى جانبه على البروز والتألق، بداية من ناديه الوحدة، حيث شكل إلى جانب سليمان أميدو دفاعا صلبا ووصلا مع فريقهما آنذاك إلى المربع الذهبي في موسم 2006-2007.

وبعد انتقاله إلى الهلال، شكل إلى جانب ماجد المرشدي حواجز خرسانية لا يمكن تجاوزها بسهولة، وحقق مع الأزرق بطولتي دوري و4 بطولات كأس ولي العهد.

واستمر أسامة بتقديم مستوياته الفنية الرفيعة كذلك حتى مع الأهلي، وقدم تجانسا قويا إلى جانب المدافع الشاب معتز هوساوي، ومعهما محمد أمان ومحمد آل فتيل، إضافة إلى الأسماء التي نجح معها في خط دفاع المنتخب السعودي على مر السنوات الثمان الماضية، مثل وليد عبد ربه وأسامة المولد وياسين حمزة وعمر هوساوي ومحمد عيد.