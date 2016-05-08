النصر يسحق اتحاد جدة بخماسية مؤلمة

واصل النصر تخصصه في الاتحاد، بعدما كرر تفوقه عليه بفوزه عليه 5-صفر في ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في جدة ضمن المرحلة 25 من دوري جميل السعودي للمحترفين، والذي شهد تأمين الهلال لمركز الوصافة بعد فوزه على هجر 4-1، وتعادل فريقا الفيصلي وضيفه الشباب سلبيا.



وعلى ستاد "الجوهرة المشعة" أكد النصر تفوقه على الاتحاد في المباراة السادسة على التوالي بعدما اكتسحه 5-صفر ليرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز الثامن.

في حين فقد الاتحاد فرصة الحصول على المركز الثاني وبقي في مركزه الثالث برصيد 49 نقطة بفارق خمس نقاط عن الهلال الوصيف.

وسجل أهداف النصر المالي موديبو مايغا "هدفين" عند الدقيقتين "7،60"، والبولندي أدريان ميرزفسكي "68"، وسامي النجعي "80"، وحسن الراهب "90+1".

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي نجح بتسجيل هدف مبكر بعد مرور 7 دقائق عن طريق مهاجمه المالي موديبو مايغا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله متعب المطلق ليسدد الكرة في الشباك.

وكاد النصر أن يعزز تقدمه بعد تلقي لاعبه البولندي تمريرة متقنة من زميله يحيى الشهري ليسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس هلني الناهض بصعوبة.

وفي الشوط الثاني انتظر النصر حتى الدقيقة 60 لينجح مهاجمه مايغا بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة أدريان في شباك الاتحاد.

وعند الدقيقة 68 تمكن البولندي أدريان من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه كرة داخل منطقة الحزاء وسدد الكرة قوية في مرمى الحارس هاني الناهض.

وعند الدقيقة 80 نجح اللاعب البديل سامي النجعي أهداف النصر بتسجيله الهدف الرابع، وفي الوقت بدل الضائع اختتم المهاجم حسن الراهب أهداف فريقه بتسجيل الهدف الخامس.

وعند الدقيقة 83 نجح حارس النصر الشاب متعب شراحيلي بإنقاذ فريقه من هدف محقق بعد تصديه لركلة جزاء اتحادية نفذها مختار فلاتة.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الهلال البقاء في المركز الثاني المؤهل آسيوياً بعد فوزه على هجر 4-1 الهابط الى دوري الدرجة الأولى.

وشهدت المباراة تألق قائد الهلال المخضرم ياسر القحطاني الذي سجل سوبر هاتريك ليرفع رصيده الى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن الاتحاد الثالث.

وسجل القحطاني أهداف الهلال عند الدقائق 27،68,71,84، وسجل هدف هجر الوحيد مهاجمه الفلسطيني أشرف نعمان "90+1".

وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة تعادل فريقا الفيصلي وضيفه الشباب سلبياً.

وارتفع رصيد الفيصلي الى 28 نقطة في المركز التاسع، وارتفع رصيد الشباب الى 36 نقطة في المركز السادس.

