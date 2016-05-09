إدارة الهلال: مساعينا بتقويم سلوك شراحيلي لم تنجح

أعلنت إدارة الهلال عن خصم أعلى نسبة من مرتب خالد شراحيلي، ومعاقبته بأداء تدريبات انفرادية على فترتين صباحية ومسائية في مقر النادي، وذلك بناءً على تقارير من الجهازين الفني والإداري حول عدم انضباطية اللاعب، مؤكدة بأنها رفعت خطاباً بحق اللاعب إلى لجنة الاحتراف يتضمن كافة تجاوزات اللاعب.

وقالت إدارة الهلال في بيان نشرته على موقع النادي: ارتكب شراحيلي تجاوزات يرفضها الجميع وتكرر ذلك 9 مرات في الموسم الرياضي، وتعاملت إدارة الكرة بقيادة فهد المفرج مع اللاعب بشكل احترافي وسعت لتقويم سلوكه وعدم تكرار تجاوزاته، بيد أن اللاعب واصل ارتكاب العديد من المخالفات دون أدنى مسؤولية.

وزاد البيان الأزرق: تأتي عقوبة شراحيلي لتؤكد سعي إدارة النادي لفرض الانضباط على اللاعبين داخل وخارج النادي، إيماناً منها بأهمية الانضباط وتعزيزاً لعدم تساهلها مع مثل هذه الحالات، وما قام به شراحيلي ينافس مساعي مجلس الإدارة بأن من يمثل الهلال هو اللاعب المتميز داخل الملعب والمنضبط سلوكياً خارجه.