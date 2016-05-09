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التعاون يمنح الجاسر العضوية الشرفية

المصدر: العربية.نت
القاسم يقدم العضوية الشرفية للجاسر
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قدم نادي التعاون، العضوية الشرفية ودرع النادي للمهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية السعودية، وذلك حسبما أعلنه النادي القصيمي.

وكتب التعاون عبر صفحته الرسمية في تويتر: "قدم رئيس النادي الأستاذ محمد القاسم، العضوية الشرفية ودرع النادي للمهندس صالح بن ناصر الجاسر، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية".

من جهته حطت البعثة التعاونية رحالها في بريدة قادمة من جدة، بعد فراغ مواجهة الوحدة التي خسرها النادي القصيمي بهدفين لهدف، في حين توجهت مباشرة إلى مقر النادي لأداء الحصة التدريبية المقررة ليوم الأحد.

كلمات دالّة

#التعاون, #القاسم, #غوميز

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