السومة: كيال وقعّ على قلبي قبل "الكرة"

أكد عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، حرصه الشديد على توقيع طارق كيال، مشرف فريقه الغربي، بعد حصوله على كرة المباراة اثناء مواجهة الرائد، والتي كسبها الضيف الأهلاوي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية عقبت المواجهة: "أحب أبارك لجماهير الأهلي هذا الانتصار الكبير، وحظاً وافراً لنادي الرائد وجماهيره".

وزاد من أحرز سوبر هاتريك في شباك النادي القصيمي: "بعد حصولي على كرة المباراة، حرصت على توقيع حكام المباراة، وأيضاً طارق كيال الذي كتب ووقع على قلوبنا كلاعبين منذ عودته إلى النادي، قدم لنا وللأهلي الشيء الكثير ووفقنا بتحقيق لقب الدوري إلى جانبه، ونتمنى أن يستمر ذلك بنيل كأس الملك".