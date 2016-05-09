القادسية يقترب من البقاء بفوزه على الخليج

ضمن الوحدة بقاءه لموسم جديد في دوري جميل السعودي لللمحترفين، بعد فوزه الصعب على التعاون 2-1، في حين انحصرت بطاقة الهبوط الثانية المباشرة بني فريقي الرائد ونجران بعد خسارتهما أمام الأهلي والفتح 5-2 و3-1 على التوالي، وفي المقابل اقترب فريق القادسية من البقاء والابتعاد عن المحلق بفوزه على ضيفه الخليج 2-صفر.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، نجح الوحدة بتأكيد بقاءه موسماً جديداً في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد فوزه على التعاون 2-1.

وشهدت المباراة تفوقاً للوحدة الذي افتتح التسجيل بعد مرور 23 دقيقة عن طريق مهاجمه علي عواجي الذي حول تمريرة زميله عامر هارون بكرة مقصية في شباك الحارس فايز السبيعي.

ونجح التعاون بإدراك التعاون عند الدقيقة 37 بعدما تصدى لاعبه عبدالمجيد الرويلي لخطأ قريب من منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك.

وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 63 ليسجل لاعبه مهند فارسي هدف الفوز بعد تحويله لعرضية البرازيلي ليما بقدمه في شباك التعاون.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من فريق التعاون هما عبدالرحمن البركة "50" ومحمود معاذ "74".

وارتفع رصيد الوحدة الى 28 نقطة في المركز العاشر وبفارق الاهداف عن الفيصلي التاسع، وبقي التعاون على رصيده السابق 42 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة عن الفتح الخامس.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم، قاد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي فريقه إلى فوز كبير على الرائد 5-2.

وتقدم الرائد أولاً عند الدقيقة 7 عن طريق مدافعه حسين الشويش الذي تابع تسديدة زميله فهد الجهني العائدة من حارس الاهلي عبدالله المعيوف ليضع الكرة في الشباك.

ونجح السومة بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 39 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الرائد.

وعند الدقيقة 45 سجل عمر السومة الهدف الثاني للأهلي بعد متابعته لتسديدة البرازيلي ماركينيو العائدة من حارس المرمى ليضعها في الشباك.