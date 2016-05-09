القناص يكسر نحساً تجاوز 2700 يوم

سجل ياسر القحطاني سوبر هاتريك في شباك هجر، للمرة الأولى منذ 89 شهراً (2759 يوماً) عندما تألق في مواجهة فريقه أمام الضيف نجران شهر ديسمبر 2008 في مباراة انهاها فريق أولاريو كوزمين مدرب الهلال آنذاك بسبعة أهداف.



وأحرز "القناص" 4 أهداف في شباك الهجر، 3 منها أتت من خارج منطقة الجزاء بطريقة فنية رائعة، أما الهدف الرابع فاستفاد من تمريرة عبدالعزيز الدوسري وأودعها المرمى من فوق الحارس.



وبعد أهدافه في مباراة هجر، سجل ياسر القحطاني السوبر هاتريك الثاني له في تاريخ مشواره الرياضي، ويكسر حاجز الهدفين الذي لازمه منذ ثلاثيته في شباك الرائد في نوفمبر 2012 عندما فاز الأزرق بسداسية.



وسجل القحطاني مجموعة من الأهداف في المواسم الماضية لكنه لم يتجاوز هدفين في كل مباراة، وكان آخرها الثنائية التي أحرزها في شباك المجزل في ربع نهائي بطولة كأس الملك وانتهت المباراة 4-1 للأزرق، أما ثنائيته الأخيرة في الدوري فكانت أمام الخليج مطلع الموسم الماضي 2014-2015



وخلال مشوار القحطاني، الذي عاد منتصف الموسم الجاري بسبب إصابة في الرباط الصليبي، أحرز هاتريك في 5 مباريات لعبها في تاريخه، كان أولها أمام الشعلة في أكتوبر من 2003.



وفي أكتوبر 2007 أحرز القحطاني هاتريك في مباراة الهلال أمام القادسية، فريقه السابق، وانتهت 4-2، وفي موسم 2010-2011 سجل القحطاني هاتريك في مباراتين، الأولى في شباك الفيصلي شهر أغسطس وانتهت 5-1 للأزرق، وفي ديسمبر من ذات الموسم سجل هاتريك على الحزم وقاد فريقه إلى الفوز 3-0.