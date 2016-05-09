عمر السومة يكسر رقم بهجا بعد 19 عاماً من الصمود

كسر عمر السومة مهاجم أهلي جدة الرقم القياسي للهدافين غير السعوديين الذي يحمله أحمد بهجا برصيد 25 هدفاً أحرزها في موسم 1996-1997.

وكان المغربي أحمد بهجا أكثر من سجل من اللاعبين غير السعوديين عندما أحرز 24 هدفاً في بطولة الدوري السعودي موسم 1996-1997، وقاد فريقه إلى إكمال ثلاثيته التاريخية، وتوقف الرقم عند هذا الحد رغم مرور مجموعة من اللاعبين المحترفين الذين حققوا لقب الهداف خلال الأعوام الماضية.

وحقق السنغالي داين فاييه لاعب الرياض في موسم 2001-2002 لقب الهداف برصيد 10 أهداف، أما الأنغولي باولو دا سيلفا فحقق اللقب عندما كان لاعباً للاتفاق موسم 2000-2001 برصيد 13 هدفاً، ومثله فعل الغاني غودين أترام في موسم 2006-2007 بذات الرصيد.

أما المغربي هشام أبو شروان فسجل 12 هدفاً في موسم 2008-2009 ليتناصف اللقب مع ناصر الشمراني.

وبرصيد 15 هدفاً، حقق كل من سيرجيو ريكاردو مهاجم اتحاد جدة، وغودين أترام (موسم 2003-2004) والإكوادوري كارلوس تينوريو الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري السعودي.

ولعب الأرجنتيني تيغالي مع الشباب موسماً واحداً (2012-2013) لكنه حقق لقب الهداف برصيد 19 هدف.

وكان فيكتور سيموس من كسر حاجز العشرين هدفاً بالنسبة للمهاجمين الغير سعوديين، وحصل على الحذاء الذهبي مناصفة مع ناصر الشمراني في موسم 2011-2012 بعدما أنهيا الموسم برصيد 21 هدفاً.

وفي الموسم الماضي سجل عمر السومة 22 هدفا، قبل أن يعود ويكسر هذا الرقم ويتفوق على أحمد بهجا بعد 19 عاماً.

