مرسي: مضوي وعواجي باقيان.. وهدفنا المركز الرابع

أفصح هشام مرسي، رئيس نادي الوحدة، عن هدف ناديه خلال الموسم المقبل بعدما ضمن البقاء بين الأندية الكبار موسماً جديداً، وهو انتزاع المركز الرابع الذي يتيح لفريقه المشاركة خارجياً، مؤكداً في الوقت ذاته، على بقاء خير الدين مضوي، مدرب الفريق، كذلك اللاعب الشاب علي عواجي.

وقال مرسي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت" بعد تثبيت أقدام فريقه بين الكبار: "بقاء الفريق تم بفضل عوامل عدة، يأتي في مقدمتها توفيقنا بجلب خير الدين مضوي، المدير الفني، يمتلك الروح والاصرار على الاثبات، وتقديم كل ما يملكه من خبرة للنادي، وهذا ما أثر جليا على مستويات الفريق في مسابقة الدوري، كذلك احساس اللاعبين بعد تواجدهم بين الكبار وخوفهم من العودة مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى".

وأضاف: "منذ استلامنا رئاسة نادي الوحدة، وضعنا أهدافا نصب أعيننا لتحقيقها، بداية من البقاء وتثبيت الأقدام في الموسم الأول، ومن ثم المنافسة على المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري بالموسم الذي يليه، والتي تتيح لنادينا المشاركة خارجياً سواء كانت بطولة آسيوية أو عربية أو خليجية".

وعن بقاء المدرب مضوي، كذلك لاعب فريقه الشاب عواجي، بعد تقديم الأخير مستويات فنية متميزة وبات مطمعا للأندية الكبيرة، زاد القول: "أنقضت 6 أشهر من عقد المدرب خير الدين مضوي مع الوحدة، تبقى موسمين، أود التأكيد على بقاءه خلال الفترة المقبلة، أما بالنسبة فيما يتعلق ببقاء اللاعب علي عواجي، فما زلنا ننتظر انهاء كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقده الاحترافي، حيث تبقى موسمين من عقده الأخير، اللاعب أبدى رغبته الجادة بالبقاء وعدم الرحيل، ونحن مستعدون لتلبية كل احتياجاته من أجل بقاءه".

واختتم مرسي حديثه: "هنالك اجتماعا شرفيا سيعقد بعد أسبوعين، سيتم من خلاله مناقشة أمور عدة فيما يتعلق باحتياجات النادي في المرحلة المقبلة الهامة، كذلك قمنا بتشكيل لجنة فنية برئاسة المدرب مضوي، من أجل تحديد واختيار اللاعبين الأجانب، قبل المفاضلة بينهم ومن ثم التوقيع لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل".

