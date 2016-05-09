ياسر: رباعية هجر مهمة على الصعيد الشخصي

اعتبر ياسر القحطاني قائد الهلال أن مباراة هجر التي فاز بها فريقه برباعية أحرزها نفسه كانت مهمة جداً له على الصعيد الشخصي بعد غياب طويل عن المشاركة والعودة بسوبر هاتريك.

وقال القحطاني: غبت كثيراً وكان من المهم أن أعود بتسجيل رباعية، أما عن أجمل أهدافي في المباراة فالحقيقة لا أعلم، أعتقد أنني لعبت كل كرة بالشكل الذي يجب أن تلعب به.

وزاد عن غيابه الطويل: نحن محترفون وعلينا التفكير بشكل إيجابي وتقديم مصلحة الفريق سواءً كنا في الاحتياط أو القائمة الأساسية. صحيح أود اللعب بشكل أساسي لكن الامر عائد للمدرب وهو من يقرر ما يحتاجه الفريق.

