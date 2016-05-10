اتحاد القدم السعودي يطلق جائزتي الزياني والجوهر

اطلق اتحاد القدم السعودي جائزتي خليل الزياني وناصر الجوهر المخصصة لأفضل المدربين السعوديين.

وقال الاتحاد السعودي عبر حسابه على "تويتر" : أنهت اللجنة الفنية بالاتحاد كافة الترتيبات الخاصة بآلية ترشح المدربين السعوديين للجائزتين لاختيار أفضل مدرب من المدربين المواطنين المعتمدين.



وقاد خليل الزياني منتخب السعودية إلى تحقيق أول بطولة آسيوية في سنغافورة 1984، والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلس في ذات العام، أما الجوهر فقاد الأخضر إلى المشاركة في كأس العالم 2002، وتحقيق بطولة الخليج 15 التي أقيمت في الرياض.

ومن جانب آخر، قدم أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره لاتحادات الإمارات وقطر وعمان على الاستقبال الذي حظيت به بعثات الهلال والنصر والاتحاد في مبارياتها الآسيوية التي لعبت هناك.

