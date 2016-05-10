اتحاد البلوي في عين العاصفة

اتحاد جدة، أقدم الأندية في السعودية وصاحب الشعبية الجارفة على مدى 90 عاماً مضت، عرف هذا النادي انتكاسة كبرى خلال المواسم الأربعة الأخيرة، ما جعله يتعرض إلى هزائم لا تليق بتاريخه ولا توازي تطلعات أنصاره.

إبراهيم البلوي الذي يمضي عامه الثالث في رئاسة النادي القديم، يواجه حالياً أزمة حقيقية تتمثل في تراجع نتائج الفريق، ودخول النادي في دوامة الديون المالية المستعصية.

البلوي وعد أنصار الاتحاد بالشفافية، غير أن ماحدث في النادي يخالف كل الوعود، ديون لا يعرف مصدرها، ووعود ذهبت أدراج الرياح.

الحديث عن موازنة مفتوحة، وعن عقود رعاية بمئات الملايين، غير أن البلوي يرفض الإفصاح عن التفاصيل المالية مجدداً.

استياء في مدرجات الاتحاد بسبب الهزائم غير المسبوقة من النصر والهلال والأهلي، خسر الفريق بالثلاثة والأربعة والخمسة، وهو ما لم يسبق للاتحاد أن عرفه خلال موسمين فقط.

اتهامات متبادلة حول المتسبب بحال الاتحاد، الرئيس واللاعبون وأعضاء الشرف على مرمى الاتهامات، غير أن الجميع يتفق على أن المواسم الثلاثة الأخيرة ساهمت في تلطيخ سمعة الاتحاد، ونالت من مكانته المرموقة محلياً وقاريا.