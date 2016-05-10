تركي بن ناصر يعتذر عن رئاسة أعضاء شرف النصر

قدم الأمير تركي بن ناصر رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر اعتذاره عن منصبه اعتباراً من نهاية الموسم الجاري بسبب ارتباطاته ومشاغله.

وقال الأمير تركي بن ناصر: نظراً لارتباطاتي ومشاغلي في الفترة المقبلة فإنني أقدم اعتذاري عن رئاسة هئية أعضاء الشرف اعتباراً من نهاية الموسم الجاري، وكلي ثقة في من سيتولى المهمة بعدي. مقدماً شكره لأعضاء شرف النصر على جهودهم ووقفاتهم مع النادي خلال الفترة الماضية.

وثمن الأمير تركي بن ناصر الجهود التي بذلها الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر، والذي أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، وقال: حقق الأمير فيصل بن تركي ومجلس إدارته العديد من المنجزات خلال الفترة الماضية، حيث استعاد الفريق الأول صورته المعروفة عنه وصعد إلى منصات البطولات، كما حقق العام الماضي بطولات الدوري للفريق الأول والناشئين والشباب في انجاز غير مسبوق، ويضم الفريق حالياً أفضل اللاعبين في السعودية، وهذا ما كان ليتحقق لولا جهود الأمير فيصل ومجلس إدارته.

