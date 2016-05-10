لجنة المسابقات تقدم لقاء الهلال والفيصلي

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب ناديي الهلال والفيصلي بتقديم موعد مواجهتهما في الجولة الأخيرة من منافسات دوري جميل للمحترفين لمدة 24 ساعة .

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المباراة ستقام في السابعة وعشر دقائق من مساء الخميس بدلاً من الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وأعلن نادي الفيصلي الاثنين موافقته على طلب الهلال تقديم موعد اللقاء لمدة 24 ساعة.

وكان الهلال طلب تقديم موعد لقاء الفيصلي لمدة يوم واحد كي يكون أمامه وقت أكبر للتحضير لمباراته امام لوكوموتيف طشقند الاوزبكي يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.