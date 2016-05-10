هجر يتعاقد مع المعالج

تعاقد نادي هجر السعودي لكرة القدم مع المدرب التونسي محمد المعالج لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

ويمتلك محمد المعالج خبرة كبيرة في الملاعب السعودية اكتسبها من خلال عمله في عدة أندية ، حيث سبق له العمل كمساعد مدرب في فرق النهضة والخليج والرائد وساهم في صعودها جميعاً إلى الدوري الممتاز ، كما عمل في الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأولمبي في فترة سابقة ، كما أشرف على تدريب ضمك وقاده إلى الصعود إلى دوري الدرجة الأولى ، كما حقق إنجازاً تاريخياً مع نادي المجزل بتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى والصعود إلى دوري عبداللطيف جميل للمحترفين لأول مرة في تاريخ النادي .