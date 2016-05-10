هدافو الدوري السعودي.. رقم حمزة لا يزال صامداً

يعتبر ناصر الدوسري أو "رايلي"، مهاجم القادسية، أول هدافي الدوري السعودي، بعد 12 هدفا توج بها هدافا للمسابقة التي كانت تتكون من 8 فرق موسم 1976-1977.

في الموسم التالي لم يصمد رقم رايلي كثيرا، معتمد خوجلي سجل 14 هدفا، توّج بها هدافا للدوري، وتوج فريقه بلقب المسابقة، رقمه صمد موسما تاليا، إلى أن جاء الأسمر ماجد عبدالله، سجل 17 هدفا في موسم 1979-1980، أصبح بها صاحب الرقم القياسي، في الموسم الذي يليه سجل 21 هدفا، كسر بها رقمه السابق، وتربع على رأس القائمة.

في موسم 1981-1982، صعد نجم مهاجم الشباب خالد المعجل، سجل 22 هدفا، أصبح بها الهداف التاريخي للمسابقة، رقم استمر سنوات طوالا، حتى جاء المغربي أحمد بهجا، حطمه في موسم تاريخي للاتحاد، كان ذلك موسم 1996-1997، سجل 24 هدفا، أصبح بها أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي وقتها.

بهجا لم يكن أول غير السعوديين تتويجا بلقب الهداف، سبقه الغاني موسى نداو مهاجم الهلال، لكنه لم يسجل أكثر من 15 هدفا في الموسم الذي توج فيه باللقب، لكن بالعودة إلى قائمة الهدافين التاريخيين، فإن مهاجم الاتحاد حمزة إدريس هو صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد، موسم 1999-2000، 33 هدفا وضعته على رأس القائمة، رقم لا يزال صامدا حتى الآن.

بعد قرابة 20 عاما جاء السوري عمر السومة، سجل في الموسم الجاري 26 هدفا حتى الآن، قبل جولة من النهاية، أزاح أحمد بهجا من على قائمة الهدافين غير السعوديين، وتوج نفسه باللقب.