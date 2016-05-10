11 "سوبر هاتريك" في الدوري السعودي خلال العقد الماضي

رفع ياسر القحطاني وعمر السومة بأهدافهما التي سجلاها في شباك هجر والرائد في الجولة 25 من دوري جميل عدد أهداف السوبر هاتريك في العقد الأخير من منافسات الدوري السعودي إلى 11 مرة، مقابل مرتين سجل فيهما عيسى المحياني وناصر الشمراني 5 أهداف في مباراة واحدة.

وحضرت أهداف السوبر هاتريك 9 مرات خلال العقد الماضي في منافسات الدوري السعودي، بإمضاء كل من مختار فلاتة "مرتين" وناصر الشمراني والمغربي عبدالكريم بن هنية وماجنو ألفيس والصربي ديان والبرازيلي كلاوديو إلكسندر والحسن اليامي.

حتى سجل مختار فلاتة سوبر هاتريك في أولى مباريات موسم 2013-2014 أمام فريقه السابق الشباب ويقلب خسارة اتحاد جدة إلى فوز 4-1، وفي آخر أسبوع من الموسم سجل ناصر الشمراني مهاجم الهلال 4 أهداف في شباك النهضة في مباراة انتهت زرقاء بسداسية، ويقفز ناصر الشمراني على إثرها إلى صدارة ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً متقدماً على مختار بهدف.

وكان مختار فلاتة قد سجل 6 أهداف في كافة مباريات دوري 2010-2011 عندما كان لاعباً مع الوحدة، و4 أهداف من رصيده كانت في شباك الحزم الذي هبط إلى الدرجة الأولى بنهاية ذلك الموسم، وقبله بموسم وتحديداً في 2009-2010 سجل المغربي عبدالكريم بن هنية مهاجم الوحدة سوبر هاتريك في شباك الفتح عندما انتهت المباراة لمصلحة الفريق المكي بسداسية.

وفي موسم 2008-2009 سجل ياسر القحطاني سوبر هاتريك في شباك نجران عندما فاز فريقه 7-0، وكذلك سجل البرازيلي كلاوديو ألكسندر رباعية الشباب في مرمى الوحدة ذلك الموسم.

وتلقت شباك النصر في موسم 2007-2008 سوبر هاتريك مرتين، الأول كان بإمضاء البرازيلي ماجنو ألفيس الذي سجل رباعية اتحاد جدة في شباك ضيفه، والثاني عن طريق الحسن اليامي الذي قاد فريقه لتجاوز النصر 5-4 في مباراة شهيرة.

وسجل الصربي ديان مهاجم أهلي جدة 4 أهداف في مرمى أبها في موسم 2005-2006، وفي نهاية الموسم هبط الفريق الجنوبي إلى الدرجة الأولى.

وخلال العقد الماضي سجل ناصر الشمراني وعيسى المحياني 5 أهداف في مباراة واحدة، الأول أحرزه في مرمى الوطني بمباراة موسم 2007-2008، أما الثاني فسجله في شباك أبها موسم 2005-2006.