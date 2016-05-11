الهلال يستضيف الفيصلي استعداداً لمواجهة لوكومتيف

يفتتح الهلال والفيصلي مباريات الجولة الأخيرة من دوري جميل للمحترفين في مواجهة مقدمة إلى مساء الخميس بطلب الفريقين، ليتسنى للهلال الاستعداد لمواجهته الآسيوية أمام لوكومتيف طشقند الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ولا تبدو المباراة مهمة لكلا الفريقان كون الهلال ضمن البقاء في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، وتأكد ذلك عقب فوزه الكبير على هجر 4-1، مقابل هزيمة اتحاد جدة صاحب المركز الثالث أمام النصر، أما الفيصلي فضمن البقاء ولن يتقدم عن مركزه التاسع حتى في حالة فوزه كون النصر صاحب المركز الثامن يملك 32 نقطة، فيما حصد عنابي سدير 28 نقطة.

وخاص الفريقان مباراة الذهاب في المجمعة وفاز الهلال بصعوبة بفضل هدف متأخر من قائده ياسر القحطاني، الذي تألق في مواجهة هجر الأخيرة وسجل 4 أهداف، أما الفيصلي فاكتفى بالتعادل سلبياً مع الشباب.

وبحسب ما قاله اليوناني دونيس مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي فإنه ينوي الدفع بمجموعة من لاعبي الفريق الأولمبي مثل عبدالمجيد السواط وفهد غازي وأحمد شراحيلي، نظير الإصابات التي تعاني منها قائمته مثل ياسر الشهراني وناصر الشمراني.

