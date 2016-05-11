لجنة الانضباط تغرم باجندوح..نور وبيتوركا

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي فيكتور بيتوركا مدرب اتحاد جدة ولاعبيه محمد نور وجمال باجندوح 55 ألف ريال بسبب امتناعهم عن حضور المؤتمر الصحفي واللقاءات الحصرية بعد مباراة النصر الأخيرة التي خسرها الاتحاد 5-0.

وقالت لجنة الانضباط : تغريم بيتوركا مدرب الاتحاد 25 ألف ريال بسبب امتناعه عن حضور المؤتمر الصحفي بعد نهاية لقاء النصر ضمن دوري جميل للمحترفين، وتغريم محمد نور وجمال باجندوح 15 ألف ريال على كل واحد منهما بسبب عدم الحضور إلى منطقة اللقاءات الحصرية عقب نهاية المباراة.

وشوهد بيتوركا وهو يغادر الملعب غاضباً بعد هدف النصر الثالث، قبل أن يعود من جديد ليتابع أحداث المباراة.