الحوسني: تيسير يستحق رفع البطولة

اعتبر العماني عماد الحوسني، مهاجم أهلي جدة السابق، حمل تيسير الجاسم بطولة الدوري بعد غياب طويل، أقل تكريم للاعب، نظير ما يقدمه من مستويات وتحمله لضغوطات الجماهير خلال السنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن دعوة جماهير ومحبي الأهلي، كانت سبباً في تواجده في جدة لحضور مباراة التتويج مساء الجمعة.

وقال الحوسني في حديث خاص لـ"العربية.نت": "لبيت دعوة إدارة الأهلي والجماهير وحضرت إلى جدة، من أجل حضور مباراة الاحتفال والتتويج بلقب بطولة الدوري بعد غياب طويل".

وأردف: "كنت أتمنى أن أحقق لقب بطولة الدوري اثناء تواجدي مع الفريق، لكننا وبشهادة الجميع قدمنا كل ما نملك من امكانيات، ونافسنا حتى الرمق الأخير، لكننا فقدنا اللقب أمام الشباب". ويضيف: "جمهور الأهلي عاشق ووفي مع فريقه، استحق مثل هذه اللحظة، واتمنى أن تستمر أفراح الأهلي لسنوات قادمة".

وعن حمل تيسير الجاسم، قائد الفريق الجداوي، لكأس بطولة الدوري، زاد الحوسني: "تيسير لاعب من طراز عالي، قدم وما زال يقدم مستويات فنية متميزة، ويعتبر لاعبا مهما على مستوى ناديه الأهلي والمنتخب السعودي، وحمله لكأس البطولة يعتبر أقل تكريم له نظير كل ما قدمه".

واختتم الحوسني حديثه: "تربطني ببعض اللاعبين علاقة قوية، أمثال ياسر المسيليم، كامل الموسى، كامل المر، عيسى المحياني، محمد السهلاوي، ودائماً على أحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم كلما قدمت إلى السعودية

