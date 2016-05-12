القاهرة تحتضن المهرجان الفروسي على كأس الملك عبدالله

تشهد القاهرة يوم السبت انطلاق فعاليات المهرجان الفروسي الثامن والعشرين والمكون من ثمانية أشواط على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجوائز مالية تبلغ 300 ألف جنيه مصري.

وستكون جائزة عسير في الشوط الأول المخصصة للجياد العربية المصرية المولودة الأصيلة في مصر الرابحة سباقاً واحدا أو أكثر بمسافة 1400م، ومقدار الجائزة 20 ألف جنيه مصري، والشوط الثاني ستكون جائزة حائل للجياد العربية المصرية الأصيلة المولودة والمرباه بمصر الرابحة سباقاً وأكثر بمسافة 1600م ومقدارها 20 ألف جنيه مصري.

وتخصص جائزة الطائف للجياد العربية المصرية الأصيلة المولودة والمرباه بمصر ولم تربح، بعمر ثلاث سنوات وأكثر لمسافة 1200م، ومقدارها 20 ألف جنيه، أما جائزة جدة للجياد العربية المصرية الأصيلة المولودة والمرباه بمصر ولم تربح بعمر ثلاث سنوات وأكثر بمقدار 20 ألف جنيه مصري.

وفي الشوط الخامس تخصص جائزة المدينة المنورة للجياد التي لم تربح بعمر 4 سنوات وأكثر لمسافة 1400م، ومقدار الجائزة 20 ألف جنيه مصري، أما الشوط السادس فهو مخصص لجائزة الرياض للجياد التي لم تربح بعمر 3 سنوات فقط لمسافة 1200م ومقدار الجائزة 30 ألف جنيه مصري.

وفي الشوط السابع تتسابق الجياد الرابحة سباقاً واحداً على كأس الأمير متعب بن عبدالله لمسافة 1400م وجائزة 50 ألف جنيه، أما الشوط الثامن فهو على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجياد الرابحة سباقين وأكثر لمسافة 1600م وقيمة الجائزة 120 ألف جنيه.

ونوه عادل عبدالله المزروع مدير عام نادي الفروسية بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الفروسية داخل وخارج المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، الذي صدرت موافقته الكريمة على استمرار إقامة هذا السباق الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أسوة بالأعوام الماضية.

وقال المزروع في تصريحه: هذا السباق يقام بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية ونادي الفروسية وهيئة سباق الخيل بجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوها بالدعم والاهتمام الكبير من مؤسسة الملك عبدالله التي ترعى وتدعم الأنشطة والفعاليات التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله -.