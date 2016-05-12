خليل جلال: الضغوطات على الحكم السعودي تراجعت

أكد الحكم المونديالي خليل جلال، أن الضغوطات على الحكم السعودي كانت أقل في هذا العام مقارنة بالموسم الفائت، نظراً لعدم منافسة النصر والشباب والاتحاد على اللقب بجانب حسم الأهلي البطولة في المراحل المتأخرة.

وقال جلال في مقابلة حصرية لبرنامج "في المرمى": "الحكام لم يظهروا بالشكل الجيد، ولكن التصاريح السلبية أصبحت أقل وهذا موسم استثنائي ضد الحكام". وزاد: "التنافس كبير الراي العام تجنب الضغط على الحكام حتى لا تحدث ردة فعل سلبية".



ويكمل قائلاً: "طواقم التحكيم الأجنبية الموسم الفائت حضرت في 28 طاقم وهذا العام تواجد 21 طاقم، تناقص العدد يحضر بسبب، عدم منافسة النصر والشباب ولاتحاد بشكل ملفت بجانب حسم الاهلي للدوري في اواخره".

وكشف عن توجه ضرورة إقرار تقنية "خط المرمى" وتواجد الحكم الخامس الفترة المقبلة: "الحكم الخامس "فقط في المباريات المهمة" وكذلك تقنية خط المرمى. لدينا 800 حكم والعدد يكفي لتطبيق الحكم الخامس".

وتحدث الحكم السعودي الشهير عن هاورد ويب قائلاً: "هذا الرجل له دور كبير في احضار اشهر الحكام في العالم واختياراته رائعة، لم يكن اي حكم اجنبي اقل من مستوى الحكم، هو يعد من الآن لأجندة الموسم المقبل".

