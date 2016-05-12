مصطفى بصاص: الفوز على الهلال سرق النوم من عيني

اعتبر مصطفى بصاص لاعب أهلي جدة أن حصول فريقه على بطولة الدوري لا يعني التساهل في قادم البطولات وأقربها نهائي كأس الملك أمام النصر، مؤكداً أن اللقب لم يأت إلا بتكاتف الجميع وتضحياتهم.

وقال بصاص لـ"العربية.نت": لا أعتقد أن الحصول على البطولة يعني تفريطنا بالقادم. نعم فرحنا في مباراة الهلال لكن الأمر انتهى بعدها. وأتبع: الكل تعب في مشوار الأهلي الطويل، والجميع من إدارة وجهاز فني ولاعبين ضحوا بكل شيء من أجل تحقيق بطولة الدوري بعد غياب طويل، إنه أشبه بحلم تحول إلى حقيقة.

وواصل لاعب الوسط الشاب حديثه، وزاد: مشاعري كانت مختلطة، وسهرت حتى الصباح، الفرحة لم تسعني لأن تحقيق حلم جماهير الأهلي واللاعبين بالحصول على بطولة الدوري كان أمراً مهماً وصعباً في ذات الوقت، خصوصاً أن هناك أجيالا مهمة ولاعبين مهمين كثرا مروا على النادي دون تحقيق لقب البطولة.

وأشار بصاص إلى أنه أصبح من اللاعبين القلائل الذين حققوا بطولة الدوري في جميع الفئات، وقال: الحصول على بطولة الدوري كان أمراً مهماً بالنسبة لي كذلك، كوني حققت اللقب في جميع الفئات السنية التي لعبت بها في الشباب والناشئين والأولمبي والآن الفريق الأول.

واعترف مصطفى أنه عانى كثيراً في الموسم الجاري، وأردف: عانيت من الإصابات هذا الموسم، ربما تعرضت إلى الإصابة 4 مرات وابتعدت عن الملاعب فترة تصل إلى شهرين، لكن الأمر الجيد أنني أعود إلى الفريق وأضع بصمة، مثلما حدث في مباراتنا مع الشباب والتي انتهت 3-1.

وبين بصاص أنه سيحتفظ بميدالية البطولة، ولن يمنحها أحداً على عكس المناسبات السابقة، وواصل: ميدالية الدوري ليست مثل أي ميدالية أخرى، سأحتفظ بها وأضمها إلى ميداليات بطولات الدوري التي حققتها سابقاً في الفئات السنية.