أهلي جدة خامس فريق عربي يلاقي برشلونة

سيكون أهلي جدة خامس فريق عربي في التاريخ يواجه برشلونة الإسباني بعد أندية الأهلي المصري وكاظمة الكويتي والسد القطري والرجاء البيضاوي المغربي التي واجهت الفريق الكاتالوني في 7 مباريات سابقة، واحده منها كانت رسمية.

وأعلن برشلونة عن مواجهة أهلي جدة في الدوحة يوم 24 مايو، بعد نهاية المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام أشبيلية التي ستقام في العاصمة مدريد، وتحديداً على ملعب فيسينتي كالديرون الخاص بفريق أتليتكو مدريد.

وكان الأهلي المصري أول فريق عربي يواجه برشلونة مطلع الستينات من القرن الماضي، عندما استضافه في القاهرة يوم 7 أبريل 1961، وحينها هز الكتلان شباك الأحمر المصري بسداسية مقابل هدف سجله طه إسماعيل.

وفي احتفالية الأهلي المصري بالمئوية في أبريل 2007، عاد برشلونة إلى القاهرة وحينها سجل الأرجنتنيني خافيير سافيولا والصربي بويان كريكيتش والكاميروني صامويل إيتو هدفين لينتهي اللقاء بفوز الزوار برباعية نظيفة.

ولعب الفريقان في بطولة ويمبلي الودية صيف 2009، وجدد برشلونة برشلونة فوزه على الأهلي 4-1، عندما أحرز بيدرو رودريغيز وجيفرين سواريز وبويان كريكيتش ورويدا أهداف الفريق الكاتالوني مقابل هدف هاني العجيزي.

وفي ديسمبر من ذات العام، زار برشلونة الكويت للاحتفال بمرور 45 عاماً على تأسيس نادي كاظمة الكويتي، ومن جديد سجل جيفرين هدف برشلونة قبل أن يعادل عبدالله الظفيري النتيجة في الدقيقة 91 .

وواجه السد القطري برشلونة في أول مباراة رسمية لفريق عربي أمام البلوغرانا في نصف نهائي كأس أندية العالم 2011، وتغلب برشلونة على منافسه برباعية البرازيلي أدريانو كوريا "هدفين" والمالي سيدو كيتا والبرازيلي ماكسويل.

وفي مباراة ودية صيف 2012، زار برشلونة طنجة لمواجهة الرجاء وانتهت المباراة الودية بفوز برشلونة 8-0 بفضل هاتريك ليونيل ميسي وهدفي أليكسس سانشيز وهدف لداني ألفيس وسيرجي روبيرتو وجيرارد ديلوفيو.

