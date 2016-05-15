النصر يستعيد شايع بعد الإصابة

عاد شايع شراحيلي إلى تدريبات النصر بعد غيابه عن مباريات اتحاد جدة والشباب الدورية، فيما يسابق محمد السهلاوي الزمن للتعافي من إصابته بالعضلة التي تعرض إليها في مباراة فريقه والخيج.

وقال حساب النصر على "تويتر" : شارك شايع شراحيلي في تدريبات النصر بعد يوم الإجازة الذي منحه المدرب راؤول كانيدا للاعبين فور نهاية مباراة الشباب التي خسرها فريقه 1-2.

وواصل السهلاوي برنامجه التأهيلي من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة الماضية.

وأنهى النصر الدوري في المركز الثامن وتبقى أمامه نهائي كأس الملك أمام أهلي جدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

