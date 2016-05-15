بعثة لوكوموتيف تصل الرياض استعداداً لمواجهة الهلال

وصلت بعثة لوكوموتيف طشقند الأوزبكي إلى الرياض تمهيداً لمواجهة الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء على ستاد الملك فهد الدولي.

وسيؤدي الفريق الأوزبكي تدريبه الأول على ستاد الأمير فيصل بن فهد مساء الأحد، على أن يخوض المران الختامي على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

وتصدر لوكوموتيف صدارة المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه كلاً من النصر الإماراتي واتحاد جدة وساباهان أصفهان الإيراني، فيما حل الهلال ثانياً في المجموعة الثالثة خلف تراكتور تبريز الإيراني وبختاكور الأوزبكي والجزيرة الإماراتي.

