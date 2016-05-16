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آل الشيخ يتكفل بمعسكر التعاون في هولندا

المصدر: العربية.نت
غوميز محتفلا مع جماهير التعاون بعد انتزاع المركز الرابع
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تكفل تركي آل الشيخ، عضو شرف نادي التعاون، بمعسكر الفريق الأول والمزمع إقامته في هولندا تحضيراً لمنافسات الموسم المقبل.

وكتب النادي القصيمي عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "امتدادا لدعمه المادي الكبير للتعاون، تكفل عضو شرف النادي الشيخ تركي آل الشيخ بمعسكر الفريق الأول الإعدادي للموسم المقبل، والذي تقرر أن يكون في هولندا".

من جهته قدم عبدالعزيز الحميد، عضو المجلس التنفيذي، وافر شكره وتقديره على دعم آل الشيخ السخي، كذلك وقفاته المشهودة مع التعاون والتي كان لها الدور الكبير في انتزاع المرتبة الرابعة في سلم الترتيب.

كلمات دالّة

#التعاون, #غوميز, #تركي آل الشيخ

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