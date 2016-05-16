اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع أسامة المولد

أعلنت إدارة اتحاد جدة عن توقيع مخالصة مالية مع أسامة المولد، لتنتهي علاقة الطرفين مع بعضهما بعد ما يقارب 13 عاماً من مشاركة المدافع الدولي السابق الأولى بقميص الاتحاد.

وقالت إدارة الاتحاد عبر "تويتر" : بعد مسيرة حافلة بالانجازات، وقع أسامة المولد مخالصة مالية مع إدارة النادي ينهي بها مسيرته كلاعب بنادي الاتحاد الذي مثله ابتداءً من درجة الناشئين، واستحق معها تخليد اسمه كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي.

وابتعد أسامه المولد عن تمثيل اتحاد جدة منذ سبتمبر 2014 عندما سقط في اختبار الكشف عن المنشطات وأوقف على إثر ذلك مدة عام، لكنه لم يستطع العودة إلى القائمة الأساسية طوال الموسم الجاري.

وحقق المولد – الوحيد الذي بقي من جيل اتحاد جدة الذهبي إلى جانب محمد نور- بطولتي دوري أبطال آسيا، وثلاث بطولات دوري ومرتين كأس الملك ومثلهما كأس ولي العهد، وبطولة أندية العرب، وشارك مع المنتخب السعودي في 39 مباراة دولية.

