بعد 24 عاماً من الاحتراف.. اللاعبون يتسربون إلى الهواية

مع دخول الاحتراف عامه الرابع والعشرين في كرة القدم السعودية مطلع الموسم القادم، ستشهد فترة الانتقالات الصيفية تسرب عدد كبير من اللاعبين المحترفين وتحولهم إلى هواة بحثاً عن فرص انتقال أفضل وهرباً من دفع قيمة عرض التجديد الذي حصلوا عليه من أنديتهم الأصلية بحسب ما تنص عليه المادة السادسة في نظام لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي التي أقرت في 2014 وألغيت أواخر العام الماضي.

وأجبرت أنظمة لجنة الاحتراف الأندية تقديم عروض للاعبيها قبل 7 أشهر من نهاية عقودهم، على أن يدفع النادي الراغب بضم اللاعب ذات العرض الذي قدمه النادي، مما تسبب بتعثر صفقات انتقال كثيرة في وأبرزها انتقال عبدالملك الخيبري من الشباب إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية بسبب إلزام الهلال دفع 7.2 مليون ريال تمثل ما قدمه الشباب لإبقاء لاعبه.

ويوم الأحد كان عبدالفتاح عسيري لاعب اتحاد جدة آخر المنضمين إلى القائمة بعدما وقع لمصلحة الأهلي مقابل 5 ملايين ريال سنوياً كلاعب هاو، بسبب عدم رغبة إدارة الأخير دفع 12 مليون ريال تمثل العرض الذي قدمته إدارة الاتحاد للاعبها قبل دخوله فترة السبعة أشهر الأخيرة من عقده، وينتظر أن يلحق به أسامة هوساوي قائد المنتخب السعودي ولاعب أهلي جدة، إذا ما قرر الرحيل إلى الهلال.

وتشترط المادة الثالثة من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين في فقرتها الثانية بقاء اللاعب المحترف الذي تحول إلى لاعب هاو 30 شهراً قبل العودة كمحترف من جديد، وفي حالة طلب تسجيله كلاعب محترف خلال تلك الفترة، يلتزم النادي بدفع بدل التدريب.

ويرى مراقبون أن توجه اللاعب إلى الهواية ربما يدخله في نفق مظلم بخصوص ما يتعلق بحقوقه، كون لجنة الاحتراف أو غرفة فض المنازعات في اتحاد القدم السعودي لا تتدخل في مطالباته المالية، وحينها يضطر اللاعب إلى التوجه للمحاكم مثلما حدث مع أحمد عطيف قائد الشباب الذي يطالب ناديه بدفع 3.6 مليون ريال أبرمها الطرفان كاتفاقية خارج العقد بسبب تحديد الاتحاد السعودي مبلغ 2.4 مليون ريال سنوياً كحد أعلى للاعب.

وفي المقابل، يقول عبدالله البرقان أن لجنته اتخذت القرار بدفع مبلغ يماثل ما قدمه النادي الأصلي للاعب لتخفيض ديون الأندية، وزاد لـ"العربية.نت" : تجاوزت ديون الأندية 500 مليون ريال وبعدما وصلنا إلى الصفر ألغيناها، أما عن اللاعبين الذين قدمت لهم أنديتهم عروضاً احترافية فهم قلة.

وأتبع: لا أعتقد أن اللاعب النجم يغامر بالتحول إلى هاوٍ لأن حقوقه لن تحفظ أسوة بزميله المحترف خصوصاً بما يتعلق بالحوالات البنكية الخاصة بالرواتب والشكوى لدى غرفة فض المنازعات، كما أن اللجنة لن تتدخل في أي قضية مالية تخصه لأنه ليس محترفاً.