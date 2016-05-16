دونيس: "الروح" سلاحنا لتجاوز لوكوموتيف

شدد الروماني جيورجيوس دونيس، المدير الفني للهلال السعودي، على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء فريقه أمام لوكوموتيف الأوزبكي غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا على الرغم من وجود غيابات كثيرة بالفريق.

وقال دونيس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "سنلعب أمام فريق تصدر مجموعته ومتميز في التكتيك داخل أرضية الملعب".

وأضاف: "علينا أن نلعب بروح قتالية عالية وتركيز كامل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ورغم أننا سنفقد خدمات ياسر الشهراني وكواك تاي هي ومحمد البريك، لكننا سنتفادى الغيابات بـ11 لاعبا يقاتلون ويقدمون ما بوسعهم لتحقيق الانتصار".

وأكد دونيس أن التأهل لدور الستة عشر جاء متأخرا بعد الأخطاء التي وقع فيها حراس المرمى في مباراتي الجزيرة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي في دور المجموعات.

يذكر أن بداية الهلال في البطولة لم تكن جيدة، حيث تعادل مع باختاكور الأوزبكي في طشقند 2 - 2 ليعود للرياض ويهزمه بنتيجة 4 - 1 ثم غادر إلى أبو ظبي وتعادل مع الجزيرة الإماراتي بنتيجة 1 - 1 ثم عاد إلى الرياض ليتغلب على الجزيرة بهدف نظيف، وفي مباراة الأرض المحايدة خاض الهلال اللقاء الأول ضد تراكتور في قطر وخسرها 2 - صفر وذهب الى مسقط للقاء الثاني وفاز 2 / 1 حيث حصل الهلال على البطاقة الثانية في دور المجموعات، ليصبح الهلال الفريق السعودي الوحيد بعد أن خرج الأهلي والنصر والاتحاد من دور المجموعات في البطولة الأسيوية وبقي الهلال المنافس الوحيد الذي يمثل أندية المملكة في المحفل الاسيوي.