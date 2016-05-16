الهلال في مهمة صعبة أمام لوكوموتيف في دوري الأبطال

يسعى الهلال السعودي، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، حينما يستضيف لوكوموتيف الأوزبكي على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال إلى هذا الدور بعد أن حل في المركز الثاني لحساب المجموعة الأولى، والتي ضمت بجانبه فرق تراكتور الإيراني المتصدر وباختاكور الأوزبكي والجزيرة الإماراتي.

ويأمل اليوناني دونيس مدرب الهلال، في إكمال مهمته بنجاح بقيادة الفريق الى الدور ربع النهائي لاسيما بعد الانتقادات الواسعة التي طالتها عقب تراجع مستوى فريقه وخروجه من سباق المنافسة على الدوري بخسارته من أهلي جدة البطل، والذي كرر فوزه على أزرق العاصمة في نصف نهائي كأس الملك.

وتنفس دونيس الصعداء بعد تأكد مشاركة المدافع الكوري كواك تاي هي وياسر الشهراني والبرازيليين ألميدا وكارلوس ادواردو اللذان تعرضا لاصابات طفيفه خلال الاسبوع الماضي.

وفضّل دونيس الزج بلاعبيه الاحتياطيين في اللقاء الاخيرين في دوري جميل السعودي للمحترفين أمام هجر والفيصلي.

وفي المقابل يبحث فريق لوكوموتيف عن الخروج على الأقل بنتيجة إيجابية قبل لقاء الرد الذي سيقام في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وقدم لوكوموتيف مستويات مميزة خلال هذه النسخة وتوجها بتصدر المجموعة الأولى بدون خسارة وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في دور المجموعات بجانب ذوب آهن الايراني.

ويعول الأوزبكي أندريه مايكيليف مدرب لوكوموتيف كثيراً على مهاجميه تيمور خوليكوف الذي يتصدر ترتيب هدافي الفريق برصيد 3 أهداف والمهاجم ساردور مرازييف الذي سجل هدفين في هذه البطولة.