الاتفاقيون يحتفلون الأربعاء بمناسبة الصعود

تقيم إدارة نادي الاتفاق السعودي برئاسة خالد الدبل، يوم غد الأربعاء، حفل تكريم للفريق الكروي الأول، بمناسبة احتلاله المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى، والاحتفال بالعودة مجدداً لدوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.



وقرر مجلس الإدارة إقامة حفل مبسط في القاعة الرئيسة بمعسكر النادي وذلك بسبب سفر العديد من أعضاء الشرف، حيث سيقتصر على حضور اللاعبين والأجهزة العاملة بالفريق، وسيتضمن توزيع المكافآت مع عرض مرئي خاص بمسيرة الفريق في مشوار الصعود أعده المركز الإعلامي بالنادي وإقامة مأدبة عشاء.



من جهة ثانية بدأت اللجنة المشرفة على فريق كرة القدم بالتنسيق مع مدرب الفريق في رسم التصورات النهائية للمعسكر الخارجي والذي سيمر بمرحلتين، حيث ستكون إحدى الدول الأوربية محطة له حيث تتم عملية المفاضلة بين عدد من العروض، إلى جانب انتظار اكتمال التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمحليين قبل إعلان قائمة الفريق المغادرة للمعسكر.