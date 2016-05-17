القاسم: بقاء غوميز لم يحسم بعد

أكد محمد القاسم، رئيس التعاون، عن عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لحسم بقاء جوزيه غوميز مدرب الفريق، مؤكداً أن إدارته قررت الإبقاء على الثلاثي الأجنبي، والتخلي عن خدمات الهداف الكاميروني إيفولو بعد 3 مواسم من تمثيله الفريق.

وقال القاسم لـ"العربية.نت": سنعقد اجتماعاً مع غوميز يوم الأربعاء، وستتضح خلاله الرؤية كاملة حول استمراره أو حتى رحيله، رغم أننا نرتبط بعقد معه حتى نهاية الموسم المقبل. وأتبع: بدأنا التحضير للموسم المقبل منذ وقت مبكر، وقطعنا شوطاً كبيراً في تدعيم صفوف التعاون، كما أؤكد أن الثلاثي الأجنبي سيستمر مع الفريق بخلاف بول إيفولو الذي انتهت علاقته بالنادي بعد نهاية آخر مباراة لنا أمام الاتحاد".

وواصل القاسم حديثه، وقال: تحقيق الدوري يحتاج إلى نفس طويل واستقرار، وإضافة إلى ذلك نحتاج عامل الخبرة، وخلال الموسمين المقبلين طموحنا لن يختلف عن سابقه، فإما أن نحتل ذات المرتبة –الرابعة-، أو أعلى منها إذا سنحت لنا، لكن الأهم هو عدم احتلال مرتبة أبعد من تلك".

وأردف الرئيس التعاوني: "التعاون قدم مستويات متميزة وملفتة للأنظار بشهادة المتابعين والجماهير الرياضية، نسعى جاهدين لمواصلة تألقنا وعروضنا التي ظهرنا بها، ومن هنا أحب أن أطمئن جماهير التعاون ومحبيه على معشوقهم، وسنواصل إسعادهم في قادم الأيام".

وعن دموعه التي ذرفها بعد إطلاق الحكم لصافرة نهاية مواجهة فريقه بضيفه اتحاد جدة، زاد القاسم: "الجميع يعلم بهدف وطموح التعاون الذي يصبو إليه منذ انطلاقة الموسم، وهو الظفر بالمركز الرابع، قبل المباراة تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة الفوز، وعدم الالتفات لنتيجة الأهلي أمام الفتح، قلت لهم لابد وأن ننتصر ونحقق هدفنا الذي تعبنا من أجله، تحقق لنا ذلك في وقت متأخر، حينها لم اتمالك نفسي وذرفت الدموع فرحاً بالمنجز".